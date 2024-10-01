Charly García (Carlos Alberto García Moreno; Nacido en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951) es un pilar del rock argentino, apodado “el padre del rock nacional”.

Desde sus inicios con Sui Géneris, continuando con Serú Girán y luego como solista, ha explorado estilos diversos —folk, progresivo, new wave, pop-rock— con letras personales, críticas y Su álbum Clics modernos (1983) es considerado un hito del rock latino al incorporar electrónica y sátira social.

Más allá de su virtuosismo como multiinstrumentista, García se convirtió en un símbolo cultural por su capacidad de reinventarse y reflejar los vaivenes de la sociedad argentina.