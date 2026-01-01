El operativo para capturar a César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox, duró 15 horas y participaron 300 militares y policías. Fue ubicado en Cenobio Moreno, una localidad cercana a Apatzingán.

El Secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch informó que el presunto delincuente tiene siete órdenes de aprehensión e incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por su cabeza.

El Botox está acusado del homicidio del líder de los limoneros en Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez.

Tras su captura se desataron bloqueos carreteros en Apatzingán.