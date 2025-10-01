Un hombre de 27 años fue hospitalizado en estado grave en la Cruz Verde La Niña Eva, en Zapopan, luego de recibir un disparo en el estómago durante una pelea campal registrada en el fraccionamiento Valle de los Molinos.

De acuerdo con testigos, la agresión ocurrió en medio de una trifulca vecinal cuando uno de los participantes disparó repentinamente y huyó del lugar. Familiares del herido lo llevaron en brazos al puesto de socorros, donde fue atendido de emergencia.

Los padres de la víctima narraron los hechos a la policía municipal. Debido a su estado, el lesionado no pudo declarar, por lo que autoridades analizan cámaras de vigilancia para ubicar al responsable. (Por Edgar Flores Maciel)