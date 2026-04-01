Un hombre de 47 años fue atacado a balazos en plena vía pública en la colonia San José Río Verde, en Guadalajara.

La agresión ocurrió en el cruce de Venancio Leyva y Pascual Ortiz, donde dos mujeres que lo acompañaban solicitaron ayuda tras el ataque.

Elementos del agrupamiento Lobos acudieron al sitio; inicialmente no localizaron al lesionado, pero minutos después fue ubicado con apoyo de las testigos.

El hombre presentaba un impacto de bala en la axila y se mantenía consciente, por lo que fue reportado en estado de salud regular.

Policías solicitaron apoyo médico a través del C5 Jalisco y, tras ser estabilizado, fue trasladado a un puesto de socorros.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de una agresión directa y sin mediar palabra. (Por Edgar Flores Maciel)