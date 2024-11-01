El peso mexicano registró una leve depreciación la mañana de este 16 de abril, al ubicarse en 17.27 pesos por dólar, lo que representa una caída marginal de 0.10%.
El Diario Oficial de la Federación fijó el tipo de cambio en 17.26 unidades.
Analistas atribuyen el movimiento a la cautela de los mercados ante el contexto internacional, especialmente por tensiones en Medio Oriente.
En ventanillas bancarias, el dólar se vende entre 17.00 y 17.90 pesos.
Especialistas recomiendan monitorear su evolución ante posibles fluctuaciones a lo largo del día.
Peso mexicano se deprecia ligeramente y dólar cotiza en 17.27 unidades
El peso mexicano registró una leve depreciación la mañana de este 16 de abril, al ubicarse en 17.27 pesos por dólar, lo que representa una caída marginal de 0.10%.