El peso mexicano registró una leve depreciación la mañana de este 16 de abril, al ubicarse en 17.27 pesos por dólar, lo que representa una caída marginal de 0.10%.

El Diario Oficial de la Federación fijó el tipo de cambio en 17.26 unidades.

Analistas atribuyen el movimiento a la cautela de los mercados ante el contexto internacional, especialmente por tensiones en Medio Oriente.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende entre 17.00 y 17.90 pesos.

Especialistas recomiendan monitorear su evolución ante posibles fluctuaciones a lo largo del día.