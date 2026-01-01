El Partido del Trabajo confirmó que mantendrá la alianza política y electoral con Morena y el Verde, luego de una reunión entre su dirigente nacional, Alberto Anaya, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El acercamiento se dio pese a las diferencias del PT con algunos planteamientos de la reforma electoral, como los cambios a plurinominales y al financiamiento partidista.

En un comunicado, el PT afirmó que la coalición Sigamos Haciendo Historia mantendrá la ruta para los próximos procesos electorales y reiteró su respaldo político al Gobierno Federal.