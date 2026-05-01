Una vivienda y un automóvil estacionado fueron atacados a balazos durante la madrugada de este martes en la colonia Valentín Gómez Farías, en Guadalajara.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Cayetano Esteva y Manuel Mena, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con reportes policiales, sujetos armados que viajaban en un vehículo en movimiento dispararon contra la fachada del domicilio poco después de la medianoche.

Tras recibir reportes sobre múltiples detonaciones, elementos de la Policía de Guadalajara acudieron al sitio y localizaron a cuatro habitantes fuera de la finca.

Los moradores señalaron que escucharon los impactos de bala contra el pórtico principal de la vivienda.

El propietario aseguró a las autoridades que no mantiene conflictos ni había recibido amenazas, por lo que presume que el ataque pudo tratarse de una confusión.

Peritos localizaron y aseguraron indicios balísticos de arma corta en la escena.

La Fiscalía de Jalisco ya revisa imágenes de cámaras del C5 y de videovigilancia privada para tratar de identificar a los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)