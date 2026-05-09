El Banco de México redujo en 25 puntos base la tasa de interés de referencia para dejarla en 6.50 por ciento, en medio de un panorama de desaceleración económica y menor inflación.
La decisión se apoyó en la baja de la inflación anual, que pasó de 4.63 por ciento en marzo a 4.45 por ciento en abril, así como en la contracción económica registrada durante el primer trimestre de 2026.
Especialistas señalaron que el recorte busca estimular el consumo y la inversión ante el bajo crecimiento del país.
También podría disminuir el costo financiero de la deuda pública federal.
Sin embargo, el ajuste tendría poco impacto inmediato en créditos hipotecarios, automotrices o tarjetas bancarias.
En contraste, quienes mantienen ahorros e inversiones podrían recibir menores rendimientos. Analistas advierten que la inflación en alimentos sigue siendo elevada y limita nuevos recortes.
Banxico baja tasa de interés a 6.50 por ciento ante desaceleración económica
El Banco de México redujo en 25 puntos base la tasa de interés de referencia para dejarla en 6.50 por ciento, en medio de un panorama de desaceleración económica y menor inflación.