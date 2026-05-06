La Organización Mundial de la Salud elevó a seis los casos confirmados de hantavirus relacionados con el crucero MV Hondius, mientras autoridades españolas preparan el desembarco y repatriación de pasajeros en Tenerife.

El nuevo contagio fue confirmado mediante prueba PCR, aunque la OMS informó que hasta este sábado ningún pasajero o tripulante presentaba síntomas activos.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del brote, con apoyo de autoridades de Argentina y Chile.

En España, una mujer hospitalizada en Alicante dio negativo a hantavirus, mientras otra pasajera permanece en cuarentena preventiva en Barcelona.

El gobierno español activó un operativo sanitario y de seguridad para recibir al buque en Tenerife, además de coordinar vuelos de repatriación hacia varios países europeos, Estados Unidos y Canadá.

El crucero arribará este domingo al puerto de Granadilla.