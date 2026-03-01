Un juez dictó 10 años de prisión contra Yigal “N” por el accidente vial ocurrido en 2021 sobre avenida López Mateos que provocó la muerte de tres jóvenes: Estefanía, Josué Edín y Brian.

La sentencia fue fijada durante una audiencia realizada en los juzgados orales de Puente Grande.

Durante la diligencia, familiares de las víctimas señalaron que el responsable nunca mostró arrepentimiento por los hechos.

El caso generó amplia atención pública por la gravedad del choque y por los antecedentes del condenado, quien ya había protagonizado otro percance similar en 2014.

Tras el fallo, las familias afirmaron que buscan cerrar un proceso marcado por años de lucha legal. (Por Edgar Flores Maciel)