La Coparmex Jalisco expresó su respaldo a la propuesta de aplazar la implementación de la reforma judicial y la elección de jueces hasta 2028.

El presidente del organismo empresarial, Luis Beas, señaló que la medida ayudaría a reducir presiones operativas y abrir espacio para mejorar el diseño de la reforma.

No obstante, advirtió que el aplazamiento por sí solo no resuelve los desafíos de fondo relacionados con el Estado de Derecho.

Sostuvo que aún persisten dudas sobre si el nuevo esquema garantizará criterios de mérito, experiencia e independencia en la integración del Poder Judicial.El anexo fue clausurado.