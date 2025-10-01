Benny Ibarra regresa a la música como solista y lanza el disco titulado “Nacer una vez más” y en entrevista con Notisistema, el cantautor mencionó que este material le exigió como artista.
“Sé que es un disco que mucha gente esperaba, pero es un disco que me exigió mucho, que me hizo crecer, que tiene justo los ingredientes que yo siempre buscaba en todos mis diferentes proyectos, es decir, un disco que suene a Benny, que no traiciona nunca mi esencia, y creo que únicamente y artísticamente tiene una propuesta, siempre hay un feeling”.
Con este nuevo disco, Benny Ibarra también regresa a los escenarios como solista y se presentará este sábado 11 de octubre en el Teatro Diana. (Por Katia Plascencia Muciño)
Benny Ibarra ofrecerá concierto este sábado en GDL
