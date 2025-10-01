Un hombre de 83 años fue asesinado dentro de su vivienda en la colonia Los Camichines II, en Tonalá, presuntamente por su propio nieto.

De acuerdo con testigos, familiares acudieron al domicilio tras escuchar gritos y hallaron al anciano maniatado, con una bolsa en la cabeza y signos de golpiza, luego de que el sospechoso intentara justificar el hecho diciendo que su abuelo “estaba enfermo”.

El joven intentó huir, pero fue alcanzado y golpeado por vecinos y familiares, quienes lo entregaron a las autoridades. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, mientras la Fiscalía de Jalisco investiga el caso como presunto parricidio. (Por Edgar Flores Maciel)