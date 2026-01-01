Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) presentó su Programa Institucional 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con el que proyecta alcanzar la cobertura total del abasto de medicamentos, material de curación e insumos para la salud en instituciones públicas a partir de 2029.

El plan plantea transformar su modelo operativo para corregir fallas en compra, logística y distribución que han afectado la atención médica.

El programa fija metas graduales de cobertura: 90 por ciento en 2025, 92 por ciento en 2026, 95 por ciento en 2027 y 97 por ciento en 2028.

Para cumplirlas, Birmex prevé consolidar un sistema logístico nacional, optimizar el “último kilómetro” y mejorar las compras consolidadas, con el fin de garantizar un suministro oportuno y continuo en todo el país.