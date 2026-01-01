Los Charros de Jalisco derrotaron 8-5 a los Naranjeros de Hermosillo y se colocaron a solo un triunfo de llegar a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, tras el encuentro celebrado este martes en el Estadio Panamericano, para tomar ventaja de 3-2 en la serie, la cual mañana regresa a Sonora, al estadio Fernando Valenzuela.

El pitcher Miguel Aguilar se llevó la victoria con labor impecable, mientras que Trevor Clifton aseguró el resultado al colgar el cero del noveno episodio.

A la ofensiva, Francisco Córdoba fue la figura de Jalisco al irse de 4-2 con cuadrangular y tres carreras producidas, mientras que Ornelas aportó doble, base por bolas, carrera impulsada, anotada y robo de base, siendo un factor constante de presión. (Por Martín Navarro Vásquez)