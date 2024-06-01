Comercios del Eje Central y calles del centro de la Ciudad de México fueron protegidos con vallas metálicas antes de la marcha por el 2 de octubre.

Representantes de la Canaco capitalina y de asociaciones ligadas a Coparmex pidieron que el protocolo implementado por el Gobierno para prevenir daños a terceros se aplique de manera permanente en todas las manifestaciones.

La medida busca resguardar negocios y el patrimonio de comerciantes ante la movilización por la matanza de estudiantes de 1968, en la que tradicionalmente hay actos vandálicos.