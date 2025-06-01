Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Baja California Sur provocaron la muerte de un hombre de 65 años en La Paz, inundaciones, cortes de electricidad y agua potable, así como la suspensión de clases en comunidades del municipio de Mulegé.

Autoridades reportaron rachas de viento que dañaron viviendas y espacios públicos, además de la crecida de arroyos que dejó varias comunidades aisladas.

Brigadas de Protección Civil, militares y bomberos desplegaron operativos de apoyo y limpieza en San Ignacio, San Bruno, San Lucas, Palo Verde y Heroica Mulegé.