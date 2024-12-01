El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, anunció que el Gobierno federal acordó un precio de seis mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco para productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, el cual es 25 por ciento más alto que el precio internacional del grano.

Explicó que las administraciones estatales definirán mecanismos de apoyo complementario para alcanzar los siete mil doscientos pesos solicitados por los agricultores.

“Comunicamos a ustedes que implementaremos un precio de seis mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario para completar el precio indicado”.

Además, se implementará un esquema de crédito con una tasa máxima de 8.5 por ciento anual, que incluirá seguro agropecuario.

Berdegué aseguró que la federación mantiene disposición al diálogo con los productores para encontrar soluciones que fortalezcan la rentabilidad del campo.