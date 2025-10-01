La Cámara Nacional de la Industria de Transformación estimó en más de 2 mil 300 millones de pesos las pérdidas económicas en México generadas por los bloqueos carreteros de agricultores.

El organismo señala que las afectaciones derivan de retrasos en transporte, cancelación de entregas, costos de almacenaje y desabasto de insumos.

Por su parte, la Coparmex pidió al Gobierno Federal resolver mediante el diálogo el conflicto, cuya protesta ha comprometido la actividad económica y el empleo en varias entidades.