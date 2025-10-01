Los Azulejos de Toronto se colocaron a solo un triunfo de ganar la Serie Mundial de Beisbol, al vencer este miércoles en el quinto juego, 6 carreras por 1 a Los Ángeles, en el mismo Dodgers Stadium, que vivió otro lleno espectacular.

Respaldado por jonrones consecutivos de Davis Schneider y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. en los dos primeros turnos del juego, el lanzador de 22 años Trey Yesavag, terminó como figura del partido al silenciar los bates de los Dodgers, en gran labor de 7 entradas, de una sola rayita, cero bases por bolas y con 12 ponches, una cifra récord para un novato.

De esta manera con el Clásico de Otoño de su lado 3-2, la acción vuelve este viernes al Rogers Centre, de Toronto. (Por Martín Navarro Vásquez)