Doce senderistas que realizaban actividades recreativas en la zona conocida como Salto del Nogal, en Tapalpa, quedaron atrapados sin poder salir durante la noche del domingo, lo que movilizó a diversas unidades de bomberos y personal de rescate estatal.

Al arribar, los equipos de emergencia lograron ubicarlos y confirmaron que uno de ellos presentaba una fractura de tobillo.

Debido a las condiciones inseguras para realizar maniobras nocturnas, las labores se reanudaron esta mañana.

Los rescatistas trabajan con técnicas de rapel para descender y extraer al grupo hacia un punto seguro.

Bomberos Jalisco informó que la operación se efectúa por la zona conocida como La Lagunilla y que, desde el primer reporte, no se ha perdido comunicación con los excursionistas.

El senderista lesionado permanece estable. Se espera que, una vez que las 12 personas recuperen fuerzas, pueda iniciarse el ascenso. (Por Edgar Flores Maciel)