La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con las acciones que el Gobierno de Estados Unidos ha realizado en contra de embarcaciones que supuestamente transportan droga. En este mismo sentido, añade, la Marina, por razones humanitarias, rescató a un sobreviviente de uno de estos ataques.

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina. Digamos, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales decidió rescatar a esta persona. Yo le hice el planteamiento al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores pues que estos temas se vean en una mesa, porque, como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que, pues no, nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan”.

Por ello, en el marco del acuerdo de seguridad que hay con Estados Unidos, será llamado el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, para conversar sobre este tema. (Por Arturo García Caudillo)