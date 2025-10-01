Las movilizaciones de transportistas y agricultores que se realizan en distintas regiones del país comenzaron a impactar las rutas de acceso a Jalisco, confirmaron autoridades federales.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó el cierre de la Autopista México–Guadalajara en el kilómetro 424, a la altura de la caseta de Ocotlán, en el tramo Maravatío–Zapotlanejo.

También fue bloqueada la carretera Irapuato–Guadalajara en el kilómetro 159, en Atotonilco, así como la vía La Barca–Atotonilco, que permanece cerrada.

La dependencia pidió a los automovilistas evitar estas zonas y extremar precauciones ante la continuidad de los bloqueos.