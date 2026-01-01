Por segundo día consecutivo, el macromódulo para la entrega de la Tarjeta Única, ubicado en el parque San Jacinto de Guadalajara, registró una afluencia mínima de usuarios, pese a operar bajo un esquema de atención con cita.

Personal del módulo confirmó que el servicio se brinda conforme a los horarios programados. No obstante, alrededor de las 14:00 horas únicamente 15 personas acudieron a su cita, mientras que las mesas habilitadas para la atención y entrega del plástico permanecieron vacías.

De acuerdo con información de las autoridades, este macromódulo tiene capacidad para entregar hasta 5 mil tarjetas por día, una meta que no se habría alcanzado ni el lunes ni el martes, según la afluencia observada.

En contraste, los módulos instalados en los dos templos del Centro de Guadalajara y en Zapopan Centro presentan una mayor concurrencia, aunque sin llegar a la saturación.

Autoridades estiman que en un plazo de 75 días se entregarán un millón 500 mil tarjetas en la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)