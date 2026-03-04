Los presidentes de Brasil, Colombia y México, emitieron un comunicado conjunto en el que solicitan un cese al fuego inmediato en el Medio Oriente, así lo dio a conocer la Primera Mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil reiteran la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias. En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”.

El comunicado fue emitido a iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro, y aunque al final el llamado es firmado sólo por México, Colombia y Brasil, se invitó a otros países latinoamericanos y europeos a acompañar este llamado. (Por Arturo García Caudillo)