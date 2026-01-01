Con 22 años de trayectoria a sus espaldas, la agrupación mexicana Troker celebró junto a los tapatíos su carrera con una propuesta fresca, y proyectos variados para todo tipo de públicos, como lo comparte Frankie Mares, integrante de la agrupación.

“Porque no estamos tocando mucho ahorita, tenemos otros proyectos también, tenemos un proyecto que se llama Rabiosos del Norte, en el cual también somos los mismos de Troker, también otro proyecto que se llama los Poker Jazz Party, que tocamos en eventos sociales y todo aquí en la ciudad, y somos músicos muy activos. Entonces, realmente tenemos que estar poniendo los tiempos muy claros con los proyectos, para que todos puedan funcionar de una manera muy, muy bien y profesional”.

Troker se mantiene firme en su misión de crear sonidos que invitan a la reflexión, el disfrute y el movimiento, sin necesidad de palabras, y anhelan visitar de nueva cuenta escenarios internacionales. (Por Pilar Gutiérrez)