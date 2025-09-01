Con goles de Óscar Estupiñán y José Luis Rodríguez los Bravos vencieron 2-0 al León al iniciar la fecha 11 de la Liga MX.

Este resultado coloca a Juárez como una gran sorpresa en el torneo Apertura al situarse en el sexto peldaño de la clasificación con 18 puntos.

El cuadro Esmeraldas suma 4 juegos en fila sin ganar y llega a 5 derrotas. Sobre la posibilidad de dejar al equipo o ser despedido, habla el técnico Eduardo Berizzo. “Después de un partido en el que uno debe analizar las cosas no es bueno explayarse en ese sentido, ni tomar decisiones en caliente, pensaremos y que sea lo mejor para León, mi idea siempre ha sido lo mejor para León y la mantengo. Siempre han tenido una actitud, una entrega, un compromiso conmigo, con el cuerpo técnico, con el club, fuera de toda duda, podemos jugar mal, pero en cuanto a la actitud, mi agradecimiento para los jugadores porque siempre han dado la cara por su entrenador y su camiseta”. (Por Martín Navarro Vásquez)