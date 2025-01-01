El gobierno de Donald Trump anunció la revocación de la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, luego que participó en una manifestación en Nueva York contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El Departamento de Estado acusó al mandatario sudamericano de incitar a la violencia y llamar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes.

Durante la protesta, a la que asistieron cerca de dos mil personas y también el músico Roger Waters, Petro propuso la creación de un ejército internacional en defensa del pueblo palestino.