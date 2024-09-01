Ovidio Hernández Gómez fue un destacado cantante mexicano, famoso por haber sido la primera voz del Trío Los Panchos entre 1971 y 1976.

Anteriormente participó en agrupaciones como Los Astros y Los Galantes.

Su estilo amable, romántico y bolerístico contribuyó a mantener la tradición de los tríos latinoamericanos en una época de cambio musical.

Falleció el 27 de septiembre de 1976 por encefalitis tras regresar de una gira, dejando un legado perdurable en la música romántica mexicana.