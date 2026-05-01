La visita de BTS en la Ciudad de México llegó a su fin este domingo 10 de mayo, tras tres noches de conciertos que reunieron a miles de fanáticos dentro y fuera del recinto. Desde el inicio del show, el público reaccionó con entusiasmo, cantando cada una de las canciones y creando una atmósfera llena de emoción para despedir la serie de presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

A lo largo de la noche, tanto las personas que lograron ingresar al recinto como quienes permanecieron fuera corearon los mayores éxitos de la agrupación, y demostraron el impacto y la conexión que la banda mantiene con sus seguidores mexicanos.

Como ocurrió durante los tres conciertos, los integrantes se dirigieron al público en español para agradecer el cariño y la asistencia que recibieron durante su paso por la capital. Además, aprovecharon la fecha para felicitar a las madres presentes por el Día de las Madres, y Suga integrante de la banda prometió buscar una sede más amplia para su regreso para que ninguna fanática vuelva a quedarse fuera de sus conciertos, cerrando así sus presentaciones en México. (Por Pilar Gutiérrez)