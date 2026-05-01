La visita de BTS en la Ciudad de México llegó a su fin este domingo 10 de mayo, tras tres noches de conciertos que reunieron a miles de fanáticos dentro y fuera del recinto. Desde el inicio del show, el público reaccionó con entusiasmo, cantando cada una de las canciones y creando una atmósfera llena de emoción para despedir la serie de presentaciones en el Estadio GNP Seguros.
A lo largo de la noche, tanto las personas que lograron ingresar al recinto como quienes permanecieron fuera corearon los mayores éxitos de la agrupación, y demostraron el impacto y la conexión que la banda mantiene con sus seguidores mexicanos.
Como ocurrió durante los tres conciertos, los integrantes se dirigieron al público en español para agradecer el cariño y la asistencia que recibieron durante su paso por la capital. Además, aprovecharon la fecha para felicitar a las madres presentes por el Día de las Madres, y Suga integrante de la banda prometió buscar una sede más amplia para su regreso para que ninguna fanática vuelva a quedarse fuera de sus conciertos, cerrando así sus presentaciones en México. (Por Pilar Gutiérrez)
BTS cierra exitosas presentaciones en la Ciudad de México
La visita de BTS en la Ciudad de México llegó a su fin este domingo 10 de mayo, tras tres noches de conciertos que reunieron a miles de fanáticos dentro y fuera del recinto. Desde el inicio del show, el público reaccionó con entusiasmo, cantando cada una de las canciones y creando una atmósfera llena de emoción para despedir la serie de presentaciones en el Estadio GNP Seguros.