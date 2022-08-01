La cantante británica Dua Lipa presentó una demanda contra Samsung Electronics por 15 millones de dólares, al acusar a la compañía de utilizar su imagen sin autorización en cajas de televisores comercializados desde el año pasado.

De acuerdo con medios estadounidenses, la artista asegura que la fotografía utilizada pertenece a un festival realizado en 2024 y que Samsung ignoró su petición para retirar la imagen de los empaques.

La demanda sostiene que la empresa habría generado la impresión de que la cantante respaldaba sus productos sin existir un acuerdo comercial.

El caso se suma a otras disputas legales recientes sobre el uso de la imagen de celebridades en proyectos comerciales y producciones de entretenimiento, en medio del debate sobre derechos de identidad y propiedad intelectual. (Por Pilar Gutiérrez)