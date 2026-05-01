Rojas, amarillas, moradas y hasta blancas, son las deliciosas pitayas, que ya llegaron a la tradicional zona de las Nueve Esquinas en Guadalajara. Celina, una comerciante, admite que la venta no ha ido del todo bien este año, pero le dice a los tapatíos que ya están baratas las pitayas y de muy buen tamaño para disfrutar de la temporada.

“Ha estado tranquila, pero los invitamos para que vengan a la pitaya, ya tenemos desde los dos pesos hasta los 12, que es la pitaya. – Oye, pero en este momento ya está buena la pitaya. – Está en su mero punto para que se vengan, los invitamos para que se refresquen con unas ricas pitayas. Tenemos mangos, guamúchiles, nieve de pitaya, ponche de pitaya, mermelada, pan, miel de flor de pitaya y buenos precios.”

Los comerciantes de las Nueve Esquinas invitan a todos a deleitarse con una buena pitaya, pero también hay guamúchiles, mangos barranqueños y hasta ciruelas. (Por Gustavo Cárdenas)