La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.37 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 4 centavos comparado con la jornada del pasado viernes.

Expertos financieros señalan que este lunes el peso se mantiene presionado, mientras los inversores centran su atención en la decisión de política monetaria de Banco de México.

Además se espera un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia para llegar a 7.50 por ciento, en línea con el consenso de mercado.