Se pide ayuda porque Camila Janeth Vázquez Rivas, una menor de 13 años de edad, está desaparecida.

Su padre, Jaime Vázquez, explicó para Notisistema que el último día que vieron y supieron de Camila fue el pasado 19 de mayo, cuando fue a la secundaria en Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga, sin embargo al momento de la salida de los estudiantes, ella ya no apareció.

“Yo me quedé ahí esperando a la patrulla si levantamos el reporte, y dimos los datos a la oficial de policía y entregamos una foto. Y yo, por mi parte y todos los vecinos del clóster aduvimos buscando por las calles, casi como hasta las cuatro de la mañana, pues no”.

Se pide el apoyo de todos para dar con el paradero de Camila Janeth Vázquez. (Por Gustavo Cárdenas)