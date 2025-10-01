El Servicio de Administración Tributaria desmintió que las reformas al Código Fiscal de la Federación, vigentes en 2026, permitan encarcelar de forma automática a cualquier contribuyente señalado por emitir facturas falsas.

En una nota informativa, el SAT aseguró que no habrá prisión preventiva oficiosa sin pruebas y que la autoridad debe acreditar plenamente que se trata de comprobantes apócrifos.

Señaló además que no existe un programa masivo dirigido a contribuyentes cumplidos, sino acciones focalizadas para combatir la evasión fiscal.

El organismo subrayó que se respetará el debido proceso y el derecho de audiencia.

Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación buscan dar certeza jurídica y fortalecer la equidad tributaria, precisó.

Asimismo, recordó que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal mediante depósito, fianza, prenda, hipoteca o embargo administrativo, según su capacidad económica.