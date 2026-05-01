El peso mexicano registró una apreciación frente al dólar ante expectativas de una posible reanudación de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.
El tipo de cambio se ubicó en 17.28 unidades por billete verde, lo que representa una ganancia de 0.64 por ciento respecto al cierre previo.
Especialistas advierten que el fortalecimiento del peso podría ser temporal, debido a que el conflicto en Medio Oriente continúa y existe el riesgo de una escalada militar.
Peso mexicano gana terreno frente al dólar
El peso mexicano registró una apreciación frente al dólar ante expectativas de una posible reanudación de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.