El Gabinete de Seguridad informó que el Plan Michoacán deja 430 personas detenidas hasta 20 de enero pasado, como presuntas responsables de diversos delitos.

En ese periodo se aseguraron 240 armas de fuego, casi 17 mil cartuchos, 840 cargadores, 347 vehículos y 200 artefactos explosivos improvisados.

También se decomisaron drogas, sustancias químicas y se desmantelaron 26 campamentos, además que se inhabilitaron 50 tomas clandestinas.