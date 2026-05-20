Autoridades municipales y académicos impulsan la nominación del lago de Chapala al programa World Monuments Watch 2027 como paisaje biocultural de la ribera, con el objetivo de fortalecer su protección y darle visibilidad internacional.

La propuesta cuenta con 23 cartas de respaldo de municipios e instituciones académicas.

Además, se planteó instaurar el Día del Lago de Chapala cada tercer domingo de octubre para promover la identidad regional entre los municipios ribereños.

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, advirtió sobre los riesgos que representarían proyectos hidráulicos como el acueducto de la presa Solís, en Guanajuato, por posibles afectaciones al caudal que alimenta el lago.

Señaló que continúan las gestiones y reuniones con autoridades y alcaldes para exigir información y evitar daños al principal cuerpo de agua del país.