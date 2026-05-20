El Gobierno de Jalisco presentó el nuevo Centro de Salud Mental Perinatal, ubicado en Zapopan, que ofrecerá atención psicológica especializada a mujeres antes y después del parto.

El proyecto contempla una inversión estatal de 58 millones de pesos.

Autoridades destacaron que será el primer centro de este tipo en México y el tercero en Latinoamérica.

La directora del complejo, Adriana Lizeth Chávez Carpintero, señaló que atenderá prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de trastornos mentales durante el embarazo y posparto.

Indicó que una de cada cinco mujeres embarazadas enfrenta problemas de salud mental y advirtió que el suicidio figura entre las principales causas de muerte en el periodo postparto.

El gobernador Pablo Lemus también anunció recursos para renovar el Hospital Psiquiátrico Zapote, con una primera inversión de 50 millones de pesos.