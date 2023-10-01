La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este jueves pasado el mediodía con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, encuentro en el que se revisarán temas relacionados con el TMEC, pero particularmente de la relación bilateral como migración, comercio, visas de trabajo, etcétera.

“¿A qué viene el primer ministro Carney? Viene a fortalecer la relación México-Canadá, que además del propio tratado que tenemos pues el fortalecer el comercio, inversiones económicas en ciertos sectores, pero también otros temas, por ejemplo, tenemos un convenio con ellos de mexicanos que van a trabajar a Canadá, particularmente en el campo, a través visas especiales de trabajo que se van a conservar y nosotros estamos planteando que pudieran ampliarse y ellos están viendo este mecanismo”.

En cuanto al TMEC, confirmó que es un hecho que continuará y por ello ya iniciaron los trabajos para su actualización, en cuyas mesas están participando los tres países. (Por Arturo García Caudillo)