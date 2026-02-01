La Casa Blanca presentó su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que exige a México mayores resultados en decomiso de precursores, reducción de producción y combate a cárteles.
El plan condiciona el apoyo estadounidense a avances medibles, como más detenciones y extradiciones de narcotraficantes.
También plantea reforzar la cooperación bilateral mediante capacitación, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas.
EU condiciona apoyo a México a resultados medibles contra el narco
La Casa Blanca presentó su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que exige a México mayores resultados en decomiso de precursores, reducción de producción y combate a cárteles.