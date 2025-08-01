La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta preventiva en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán y Estado de México tras el robo de cinco cilindros con gas cloro.

Los recipientes, de 68 kilos y color gris, fueron sustraídos de una planta de la Comisión Estatal de Aguas en Colón, Querétaro.

El gas cloro puede provocar desde irritación ocular y dificultad respiratoria hasta edema pulmonar y la muerte en altas concentraciones, además de quemaduras en la piel y los ojos por contacto directo.

Autoridades piden extremar precauciones y reportar cualquier hallazgo.