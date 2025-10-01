Autoridades federales capturaron en Guadalajara a tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Nazario “N”, señalado como operador clave de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Durante cuatro cateos realizados con apoyo del Gobierno de Jalisco, también hubo otros dos hombres detenidos.

En los operativos se aseguraron armas, cartuchos, metanfetamina, computadoras y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

El Gabinete de Seguridad informó que las detenciones derivaron de labores de inteligencia que permitieron ubicar domicilios usados para actividades ilícitas en Tlajomulco y otras zonas.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones sobre su posible participación en delitos de narcotráfico y extorsión.