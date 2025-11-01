La violencia que se vive en Michoacán es culpa de los ex presidentes Calderón y Peña Nieto, asegura la Primera Mandataria de la Nación, Claudia Sheinbaum.

“Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán, fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron seis años de Calderón, seis años de Peña. Y apenas cambió la estrategia y siempre lo hemos dicho, es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización”.

Fueron seis años de guerra contra el narco y seis años en los que se armaron a las autodefensas y ninguna de las dos estrategias funcionó. (Por Arturo García Caudillo)