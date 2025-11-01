María José se presentó este domingo en el Auditorio Benito Juárez, para cerrar el último domingo de las Fiestas de Octubre, con un espectáculo que encendió al público desde los primeros acordes.

Previo al concierto, “La Josa”, compartió que sus planes musicales para el futuro.

“Ya la música se consume muy rápido, apenas acabo de sacar un EP y tengo más canciones inéditas todavía por sacar. No sé si más adelante voy a sacar un disco de covers o no, pero todavía tengo ahí ya grabadas otras canciones inéditas que seguramente estaremos escuchando muy pronto”.

El repertorio incluyó temas como “Un nuevo amor”, “Si no es ahora no es nunca”, “Te apuesto”, hasta clásicos de despecho como “La Gata bajo la lluvia”, “El me mintió”, “Castillos”, entre otros.

Como parte del festejo de Día de muertos, interpretó “La Llorona”, dedicada a todas las personas que partieron de este mundo y se despidió entre los gritos y el cariño de sus fans, para cantar “Adelante corazón” y “Prefiero ser su amante”. (Por Pilar Gutiérrez)