La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.50 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 6 centavos comparado con la jornada del pasado viernes.
El tipo de cambio mostró volatilidad bajista.
Este lunes el peso recupera terreno, a pesar del fortalecimiento del dólar ante sus principales contrapartes, mientras que los inversores esperan conocer el reporte local de remesas durante el día.
Dólar estadounidense inicia semana en 18.50 unidades por dólar
