La divisa mexicana en los mercados internacionales abre en 18.50 pesos por dólar, lo que significa una ganancia de 6 centavos comparado con la jornada del pasado viernes.

El tipo de cambio mostró volatilidad bajista.

Este lunes el peso recupera terreno, a pesar del fortalecimiento del dólar ante sus principales contrapartes, mientras que los inversores esperan conocer el reporte local de remesas durante el día.