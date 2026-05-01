La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó versiones sobre una posible salida de Mario Delgado Carrillo de la Secretaría de Educación Pública y aseguró que el funcionario “está haciendo un gran trabajo”.

“No, Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP. Se está trabajando en educación básica y todo el trabajo que se hace con los maestros y las maestras, y un gran trabajo en educación media superior y superior”.

La polémica surgió luego de que la Sep propusiera adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio por la ola de calor y el Mundial de Futbol 2026, medida que posteriormente fue descartada tras críticas de especialistas y padres de familia.

Sheinbaum destacó avances en programas educativos, ampliación de preparatorias y becas estudiantiles bajo la gestión de Delgado.

Finalmente, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas acordó mantener el calendario escolar original establecido al inicio del ciclo.