Jorge Yáñez Polo, identificado como contador del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

En audiencia inicial, un juez de control determinó suficientes los datos de prueba presentados por el Ministro Público Federal contra Yáñez Polo, a quien además se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Ulises Lara López, vocero de la FGR, informó que Jorge Yáñez Polo declaró en sus reportes fiscales anuales relativos al pago del Impuesto Sobre la Renta, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos.