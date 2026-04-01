Luego de ser suspendido 3 partidos por la Comisión Disciplinaria del futbol mexicano por la bronca que protagonizo el sábado en el juego ante el América en el estadio Azteca, el futbolista brasileño del Toluca, Hélio Junio Nunes de Castro, “Helinho”, denunció insultos racistas en sus redes sociales, con el siguiente mensaje.

“Esto sigue ocurriendo todos los días, son frases hechas, son comentarios reales publicados esta semana en mis redes sociales. Palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar. Incluso en la élite, los atletas siguen siendo víctimas del racismo, dentro y fuera de la cancha. El talento, el esfuerzo y la fama no siempre bastan para detener el odio. Pero estos no son solo comentarios; el racismo no es una opinión, es violencia; Cada palabra tiene peso. El respeto no es una opción es lo mínimo indispensable”.

Helinho fue enviado a la congelador 3 partidos, uno por su expulsión y 2 por conducta violenta; se perderá el primer encuentro de la liguilla. (Por Manuel Trujillo Soriano)