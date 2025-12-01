Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano llegaron a la Secretaría de Gobernación para iniciar una mesa de negociación con autoridades federales.

El contingente, conformado por alrededor de 300 personas, demanda la exclusión de granos básicos del T-MEC y el cumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno federal desde diciembre pasado.

El resto de los manifestantes mantienen un bloqueo sobre avenida Abraham González a la espera de avances en el diálogo.